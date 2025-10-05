جولة لباسيل في قضاء الشوف استهلها بدير القمر...

استهل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جولته في قضاء الشوف بزيارة بلدة دير القمر حيث نسقت هيئة دير القمر في التيار الوطني الحر الزيارة والبرنامج ليكون شاملًا ومكتمل المواصفات، فبدأ باسيل جولته بزيارة البلدية والاجتماع مع المجلس البلدي المنتخب حديثًا والذي فتح صفحة جديدة من التنمية بعد سنين طويلة من الإهمال.



ومن ثم جال باسيل في السوق التراثي وتجول في الأحياء القديمة الجميلة متفقّداً ومقدّراً المعالم الأثرية في عاصمة الأمراء ومن بعدها توجه الى مستشفى دير راهبات الصليب حيث شرحت له الراهبات المدبرات عن عملهن والصعوبات التي تواجهن، من ثم كانت زيارة الى كاتدرائية النبي إيليا للروم الملكيين الكاثوليك حيث استقبله الأرشمندريت نعمان قزحيا.



وبعدها توجه باسيل الى كنيسة سيدة التلة أقدم كنيسة مريمية في لبنان وحامية دير القمر والشوف فإجتمع في انطش الموازنة مع الأب جوزف أبي عون واختتمت الزيارة بلقاء جامع في مطعم الميدان في ساحة البلدة القى خلاله منسق التيار في البلدة عبدة زيادة كلمة ترحيبية من القلب.



والقى باسيل كلمة شدد فيها على اهمية الإنماء في المناطق لخلق تنمية مستدامة جاذبة للسياحة والاستثمار في مختلف الميادين.



وقبل مغادرته البلدة، قدمت له الهيئة درعًا تقديريًا لجهوده ولحسن حمله للأمانة.