سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات

رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام حفل إطلاق اسم الرئيس سليم الحص على أحد شوارع منطقة عائشة بكار، وذلك أمام منزل الرئيس الحص.



وقال الرئيس سلام في المناسبة: "هذه لحظة وفاء لرجل كبيرٍ أعاد النبل إلى الحياة السياسية في لبنان، رجل عرف بنزاهته واستقامته، وعمل من أجل الإصلاح في البلاد وآمن بالمؤسسات. كان شعاره الدولة العادلة والقوية، وهذا ما نعمل اليوم في حكومة الإصلاح والإنقاذ على استكماله".