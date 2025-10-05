الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي قبلان: رئيس الجمهورية يملك أهلية اللحظة الإستثنائية فيما الحكومة تعاني من عجز واضح بالأهلية الفكرية للوظيفة الوطنية

أخبار لبنان
2025-10-05 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي قبلان: رئيس الجمهورية يملك أهلية اللحظة الإستثنائية فيما الحكومة تعاني من عجز واضح بالأهلية الفكرية للوظيفة الوطنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المفتي قبلان: رئيس الجمهورية يملك أهلية اللحظة الإستثنائية فيما الحكومة تعاني من عجز واضح بالأهلية الفكرية للوظيفة الوطنية

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "رئيس الجمهورية جوزاف عون ضامن ويملك أهلية اللحظة الإستثنائية، فيما الحكومة وللأسف تعاني من عجز واضح بالأهلية الفكرية للوظيفة الوطنية والمشاريع الإصلاحية".

وقال في بيان: "لأن البلد يعيش مخاض أزماته القعريّة دون حلول وسط منطقة تغلي بالمخاطر الوجودية والصفقات الدولية الملغومة التي تطال أعمدة إقليم الشرق الأوسط بخلفية فقدان هذا الإقليم للهوية الجامعة والأمن السيادي ومحفّزات الشراكة التاريخية لمنطقة تحترق بالخلافات والتبعية التقسيمية، ولأن الإنقاذ السياسي الداخلي للبنان ضرورة تكوينية لوظيفة الدولة والثقة بها، ولأن الوطن مواطن وقانون مجرّد  وتطوير بنائي إغاثي اجتماعي واستثمارات هيكلية وحضور فاعل للإدارات العامة بحياة المواطن".

وأضاف: "لأن وظيفة الدولة اللبنانية تعاني من عقدة عجزها وفشل برامجها القشرية، لذلك المطلوب إنقاذ سياسي استثنائي ودون تأخير، ورئيس الجمهورية جوزاف عون ضامن ويملك أهلية اللحظة الإستثنائية، فيما الحكومة وللأسف تعاني من عجز واضح بالأهلية الفكرية للوظيفة الوطنية والمشاريع الإصلاحية، والحل بإنعاش بنيتها السياسية وقدرتها الوطنية والإبتكارية، خاصة أننا في بلد يعاني من طاحونة أزماته الطائفية وكوارثه الاقتصادية وهواجسه الداخلية وقدرة الخارج الفتّاكة للتوظيف التدميري فيه، فاللحظة للفكرة الإنقاذية والتلاقي والتضامن لحماية مشروع العائلة اللبنانية ومنع الإستثمار بالإنقسام الداخلي بخلفية تأمين ما أمكن من القدرة الوظيفية للدولة خاصة بمجال تكريس نظام المواطنة وتأمين الخدمات الأساسية التي تطال بنية دور الدولة والمسؤوليات المهنية والأمنية والإجتماعية والتربوية والسيادية سيما اليد اللبنانية والأسواق وصحة الأمن المالي والغذائي ونظام الخدمات التقاعدية والإغاثية، والبلد بهذا المجال معدوم، وبين هذا وذاك لا ضامن للبلد والمواطنة أكثر من قانون انتخاب عابر للطوائف، والرئيس نبيه بري ملاذ وطني وضامن انتخابي وقدرة ابتكارية وبرلمانية لحماية البلد من النزق الإنتخابي والتهديد السيادي فضلاً عن زواريب اللعبة السياسية التي قد تهدد القدرة الفعلية للدولة وإمكانية تطوير وظيفتها الوطنية الجامعة".

أخبار لبنان

قبلان:

الجمهورية

أهلية

اللحظة

الإستثنائية

الحكومة

تعاني

بالأهلية

الفكرية

للوظيفة

الوطنية

LBCI التالي
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-27

جنبلاط التقى رئيس الأركان وعرض مع وفود أهلية وبلدية قضايا خدماتية عامة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: أتحدّث عن السلام هنا وبعض أهلي يقتلون ومناطق من أرضي محتلة ووطني وشعبي معلقان بين الحياة والموت

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

المفتي قبلان: صورة السيد حسن ليست عيبًا ولا تعديًا إنما فخر ومجد للبنان وما نريده من رئيس الحكومة أن يكون أبًا للجميع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:49

إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر

LBCI
أخبار لبنان
09:40

فضل الله من مارون الراس: ما من سلطة في لبنان صادمت الناس ووصلت إلى نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
08:19

حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

LBCI
أمن وقضاء
07:56

وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:08

قيادي بارز في حماس: الحركة حريصة على التوصل لاتفاق وبدء التبادل "فورا"

LBCI
أخبار لبنان
04:39

سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
05:35

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

LBCI
آخر الأخبار
05:27

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش منتشر في مدينة غزة ومستعد لأي موقف وإذا رفضت حماس فسيستأنف إطلاق النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:14

القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
08:09

اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:56

وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:31

إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد

LBCI
أخبار لبنان
05:35

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

LBCI
أخبار لبنان
04:39

سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
04:34

جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
موضة وجمال
16:08

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:51

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More