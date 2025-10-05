الأخبار
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

أخبار لبنان
2025-10-05 | 05:35
مشاهدات عالية
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
2min
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

نظم "حزب الله" احتفالاً تكريمياً حاشداً في بلدة جباع،  إحياءً للذكرى السنوية الأولى لشهادة "سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وصفيّه الهاشميّ السيد هاشم صفي الدين، والقائدين الجهاديين علي كركي (أبو الفضل) وإبراهيم جزيني (الحاج نبيل)، وشهداء قطاع إقليم التفاح"

وكانت كلمة راعي الحفل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الحاج محمد رعد الذي أكد أنّ "المهمة والمسؤولية اليوم تكمن في حفظ الثوابت وصون الحق المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو، في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه".

وقال: "واجبنا أن نتضامن مع قضايا الحق والعدل والحرية وفي مقدّمها فلسطين ومع كل شعب مظلوم ومستضعف يحتاج إلى صوتنا وإلى تضامننا". ولفت إلى أنّ "المقاومة خلال الحرب الإسرائيلية العدوانية الأخيرة تعرضت لضربات موجعة لكنها وبرغم استهداف أمينها العام وقيادتها ومجاهديها ورغم مذبحة البايجر واستهداف وحدة الرضوان بقيت فاعلة وواصلت تعافيها وحركتها استناداً إلى ثوابتها التي لا تحيد عنها وبإدارة تواكب المستجدات وتضمن نجاح أهدافها".

وأشار إلى أنّ "المقاومة الإسلامية نجحت في منع العدو الصهيوني من تنفيذ توغله البري باتجاه نهر الليطاني خلال معركة "أولي بأس" فاضطر إلى الانصياع لنصيحة الأميركيين بوقف إطلاق النار بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه وفي مقدّمها القضاء على حزب الله والمقاومة".

وأوضح رعد أنّ "ما دفع العدو لاحقاً إلى التمادي في اعتداءاته وتنصّله من التفاهمات هو ما حصل في سوريا بعد عشرة أيام من وقف النار في لبنان، حيث سارع الإسرائيلي إلى استغلال الأوضاع لمواصلة عدوانه على المنطقة بأسرها وصولاً إلى ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وقصف سوريا واليمن وإيران وقطر وتهديد أمن المنطقة".

وأكد أنّ "طغيان العدو القائم على أوهام العظمة الأميركية لن يدوم"، وقال: "سقوط الطغاة حتمي ونحن نراه قريباً إن شاء الله".

وشدد رعد على أنّ "المقاومة اليوم بلغت مرحلة متقدمة من التعافي وإعادة بناء القدرات والفعالية بما يتلاءم مع المتغيرات ويعطّل سلبياتها ويحقق المكاسب مانعةً بذلك العدو من تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية في لبنان".

واختُتم الحفل التكريمي بمجلس عزاءٍ ولطميةٍ حسينيةٍ إحياءً لنهج الشهداء ومسيرتهم الجهادية.

عودة: الأوطان تبنى بالحوار بين مواطنين متساوين تحت راية الوطن وحمى الجيش
المفتي قبلان: رئيس الجمهورية يملك أهلية اللحظة الإستثنائية فيما الحكومة تعاني من عجز واضح بالأهلية الفكرية للوظيفة الوطنية
LBCI
أخبار لبنان
09:49

إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر

LBCI
أخبار لبنان
09:40

فضل الله من مارون الراس: ما من سلطة في لبنان صادمت الناس ووصلت إلى نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
08:19

حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

LBCI
أمن وقضاء
07:56

وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

LBCI
أخبار دولية
07:08

قيادي بارز في حماس: الحركة حريصة على التوصل لاتفاق وبدء التبادل "فورا"

LBCI
أخبار لبنان
04:39

سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
05:35

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

LBCI
آخر الأخبار
05:27

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش منتشر في مدينة غزة ومستعد لأي موقف وإذا رفضت حماس فسيستأنف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
08:14

القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
08:09

اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:56

وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:31

إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد

LBCI
أخبار لبنان
05:35

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

LBCI
أخبار لبنان
04:39

سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
04:34

جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية

LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
موضة وجمال
16:08

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:51

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

