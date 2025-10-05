الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جنون فنون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد
أخبار لبنان
2025-10-05 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد
0
min
الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد
رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال عظة قداس أحد الوردية ان لبنان يعيش آلامًا وأزمات، لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد.
أخبار لبنان
لبنان
آلامًا
وأزمات
التالي
تعميم أوصاف جثّة رجل عُثر عليه في ساحل علما... هل من يعرف عنه شيئًا؟
يسلب سائقي سيارات الأجرة بالتهديد بالسلاح... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:32
حماس تؤكد حرصها على إنجاز التبادل "فورا" عشية محادثات في مصر
أخبار دولية
14:32
حماس تؤكد حرصها على إنجاز التبادل "فورا" عشية محادثات في مصر
0
أمن وقضاء
14:11
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
أمن وقضاء
14:11
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
0
آخر الأخبار
13:57
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو بالتعهد بالعودة للقتال إذا لم يفكك سلاح حماس
آخر الأخبار
13:57
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو بالتعهد بالعودة للقتال إذا لم يفكك سلاح حماس
0
آخر الأخبار
13:55
هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش ووزراء آخرون أعطوا نتنياهو الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من الصفقة
آخر الأخبار
13:55
هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش ووزراء آخرون أعطوا نتنياهو الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من الصفقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:11
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
أمن وقضاء
14:11
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-01
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل
أخبار لبنان
2025-10-01
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل
0
موضة وجمال
15:20
لحظة الحسم تقترب... إليكم المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:20
لحظة الحسم تقترب... إليكم المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-10-02
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
خبر عاجل
2025-10-02
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-04
حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-04
حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
0
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
0
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
0
أخبار دولية
13:20
انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً
أخبار دولية
13:20
انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
2
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
3
موضة وجمال
16:08
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
16:08
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
4
موضة وجمال
16:51
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
16:51
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
5
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
6
موضة وجمال
15:42
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:42
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
7
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
8
موضة وجمال
16:20
قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)
موضة وجمال
16:20
قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More