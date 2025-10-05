0min

الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد

رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال عظة قداس أحد الوردية ان لبنان يعيش آلامًا وأزمات، لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد.