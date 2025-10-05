الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جنون فنون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

أخبار لبنان
2025-10-05 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أنّ الحكومة الحالية تعاني من حال شلل تام في الملفات الأساسية، وتكتفي بإطلاق الشعارات من دون أيّ ترجمة عملية على الأرض.

وقال خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في بلدة نبحا البقاعية: "الحكومة تتحدث يوميًا عن السيادة والدفاع عن الوطن، لكنّها لم تنجح في اتخاذ أيّ قرار حقيقي لا بالحرب ولا بالسلم، ولا حتى في حماية كرامة البلد، بل اكتفت برفع الشعارات الفارغة والنتيجة صفر. الحكومة لم تحرز أي تقدم بملف الأسرى، إعادة الإعمار، ومشاريع الإصلاح، وهي تتجاهل شهداء الوطن، وتتقاعس عن تَحمُّل مسؤولياتها تجاه تضحيات المقاومين والمهندسين الذين استُشهدوا وهم يعملون لكشف خروقات العدو".

وأشار إلى أنّ هناك محاولات مستمرّة لتغيير قانون الانتخاب بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة، لا مع المصلحة الوطنية اللبنانية، معتبرا أن التعديلات المطلوبة اليوم ليست مطلبا لبنانيا بل هي مطلب خارجي، يهدف إلى تعديل موازين القوى الداخلية.

وقال: "نرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية، والشراكة الحقيقية تُبنى على احترام سيادة البلد لا على فرض قوانين تُفصل على قياس الخارج".

أخبار لبنان

حسين الحاج حسن

الحكومة

قانون الانتخاب

LBCI التالي
فضل الله من مارون الراس: ما من سلطة في لبنان صادمت الناس ووصلت إلى نتيجة
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-28

حسين الحاج حسن: السلاح باق!

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

رجي أكد تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح... اليماحي: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

رجي في الدورة الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية: قرار حصر السلاح سياديّ ونرفض أي تدخل خارجيّ في شأنه

LBCI
أخبار دولية
2025-09-04

موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:11

توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل

LBCI
موضة وجمال
15:20

لحظة الحسم تقترب... إليكم المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-10-02

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-04

حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:44

موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:27

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..

LBCI
أخبار دولية
13:25

أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران

LBCI
أخبار دولية
13:20

انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
موضة وجمال
16:08

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:51

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:20

قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More