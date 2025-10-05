حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أنّ الحكومة الحالية تعاني من حال شلل تام في الملفات الأساسية، وتكتفي بإطلاق الشعارات من دون أيّ ترجمة عملية على الأرض.



وقال خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في بلدة نبحا البقاعية: "الحكومة تتحدث يوميًا عن السيادة والدفاع عن الوطن، لكنّها لم تنجح في اتخاذ أيّ قرار حقيقي لا بالحرب ولا بالسلم، ولا حتى في حماية كرامة البلد، بل اكتفت برفع الشعارات الفارغة والنتيجة صفر. الحكومة لم تحرز أي تقدم بملف الأسرى، إعادة الإعمار، ومشاريع الإصلاح، وهي تتجاهل شهداء الوطن، وتتقاعس عن تَحمُّل مسؤولياتها تجاه تضحيات المقاومين والمهندسين الذين استُشهدوا وهم يعملون لكشف خروقات العدو".



وأشار إلى أنّ هناك محاولات مستمرّة لتغيير قانون الانتخاب بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة، لا مع المصلحة الوطنية اللبنانية، معتبرا أن التعديلات المطلوبة اليوم ليست مطلبا لبنانيا بل هي مطلب خارجي، يهدف إلى تعديل موازين القوى الداخلية.



وقال: "نرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية، والشراكة الحقيقية تُبنى على احترام سيادة البلد لا على فرض قوانين تُفصل على قياس الخارج".