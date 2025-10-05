مخزومي مشاركا في افتتاح شارع الرئيس سليم الحص: لطالما كان ضمير لبنان

شارك النائب فؤاد مخزومي في افتتاح شارع رئيس الوزراء الأسبق سليم الحص، بحضور الرئيس نواف سلام وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية.



وكتب مخزومي عبر منصة "اكس": "أكدتُ أن الرئيس الحص لطالما كان ضمير لبنان وكان يمثل الشفافية والنزاهة ونظافة الكف والابتعاد عن الطائفية والمذهبية، وهي صفات نحن بأمس الحاجة إليها اليوم في المرحلة الدقيقة التي يمر بها بلدنا، وأقل ما يمكننا فعله لتكريم دولته أن نشارك في هذا الحدث، خصوصًا أنه سيبقى حيًا في ذاكرة جميع اللبنانيين".