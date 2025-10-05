الأخبار
إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر

أخبار لبنان
2025-10-05 | 09:49
إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر
إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر

أحيت التعبئة التربوية "التجمع الطلابي الشبابي لتجديد العهد والوفاء"، في "مرقد السيد الهاشمي" في دير قانون النهر، ذكرى الأمينين العامين ل"حزب الله" السيّد حسن نصر الله والسيّد هاشم صفيّ الدين، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حماد وفاعليات وشخصيات.

وقال حماده: "في كل الاستحقاقات التي خضعت لها المقاومة في لبنان، وما سيكون من استحقاقات في الأيام التالية وفي المستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد، ستكونون أنتم في موقع المواجهة وفي موقع حمل هذا الدم المبارك لكي نكمل الطريق، الطريق الذي تعبّده دماء شهدائنا، كل شهدائنا، وفي مقدمتهم دماء القادة، وفي مقدمة القادة هذان السيّدان العظيمان، اللذان يمثل دمهما دمًا مباركًا على مستوى هذه الأمة. ولذلك فإننا من هذا الموقع، ومن أمام هذا الضريح المبارك، نوجّه وجوهنا إلى فلسطين لنقول للقدس ولكل متر في أرضنا المحتلة: إننا يا قدس قادمون، ولا ننسى هذا الشعار لأي لحظة، وهو الشعار المشفوع بشعار آخر رفعناه سابقًا ولا نزال نرفعه، وهو الذي يمثل حقيقة الرؤية الإلهية التي تحدثنا عنها. وأنتم تذكرون أننا في بداية الطريق كان الشعار: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل"، لنصل إلى اللحظة التي يُكشف فيها القناع عن وجه هذه الأمة ممن يرتبط بالمشروع الصهيو-أمريكي، وعن الإسرائيلي الذي كان يتلطّى خلفه، سواء تحت عنوان "الهولوكوست" أو تحت عنوان "المظلومية التاريخية"، فإن دماء أبنائكم وإخوانكم وأطفالكم ونسائكم في غزة قد كشفت حقيقته أمام العالم".

واضاف: "إننا إذ نزجي بأسف أن نرى عواصم أوروبية في الغرب، ممن كانت حكوماتها في ركب العدو تموّله وتذخّره وتخطّط له وتدعمه، لكننا نرى شعوبًا تتحرك في العواصم على نحو غير مسبوق. إلا أن عتبنا على هذه الأمة عتب كبير، والرهان أيها الأعزاء هو عليكم أيها التعبويّون في متابعة الطريق، فإننا نرتكز إلى حقّنا، نرتكز إلى علاقتنا بالله تبارك وتعالى، ونرتكز إلى هذا الفيض المبارك من الدماء الذي لن يشكّل إلا نهضةً لنا، وإلا حياةً لنا، ودافعيةً لنا:.

وتابع: "مع دماء الشيخ راغب حرب ومع شهادته ودمه المبارك انطلقت المقاومة إلى أفق جديد، ومع دماء السيّد عباس الموسوي قفزت قفزات نوعية، ومع دماء الحاج عماد أصبحت في مكان آخر على مستوى هذا العالم، ولا شكّ أنها مع هذه الدماء المباركة للقادة الذين أرهقوا المشروع الصهيو-أمريكي لأربعين عامًا، وفي مقدمتهم السيّدان الشهيدان الجليلان السيّد حسن نصر الله والهاشمي، فإن هذه المقاومة سوف تكون ثابتة حاضرة لأي مواجهة، وهي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر".

وختم: "نتنياهو، وإن شعر بعد أن نال ما نال على مستوى تحقيق المنجزات والأهداف، وإن شعر بهذه النشوة، وإن ظن أن حماة الأمة على مستوى واقعنا هذا، وهما نحن في فلسطين ولبنان، قد أصابهم ضعف ووهن، فهذا ظنّ وشبهة، فامتدت يده لكي تصل إلى العواصم العربية العميقة، وليرفع بيده خريطته الزرقاء، ليجعل من جغرافيا الأمة كلها ملحقة بكيانه وبفلسطيننا المحتلة، فنقول له: خسئت، وإننا على مفترق سوف نواجهك، وسوف نثبت أننا حماة هذه الأمة، لأننا ننتمي إلى الحق، ولأننا نملك قوة الحق، ولأننا نرتكز إلى تاريخ من الشهادة والعطاء، ونحن الذين تُظلّلنا جملة سماحة سيّد شهداء الأمة السيّد حسن نصر الله: "نحن قوم إذا انتصرنا ننتصر، وإذا استشهدنا ننتصر، وإن عاقبتنا النصر دائمًا".

أخبار لبنان

نصرالله

الدين

قانون

النهر..إيهاب

حمادة:

المقاومة

ستقود

الأمة

النصر

حماية لبنان أولوية (الأنباء الإلكترونية)
مخزومي: آن الأوان لتسليم السلاح للدولة قبل أن نُسلّم ما تبقّى من الوطن إلى الفوضى والانهيار
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

إعلان فعاليات إحياء الذكرى‎ السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-27

"حزب الله" يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين في حارة صيدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-27

وصول لاريجاني إلى المطار للمشاركة في مراسم ذكرى الشهيدين نصرالله وصفي الدين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

المفتي قبلان تلقى دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين نصرالله وصفي الدين

LBCI
أمن وقضاء
14:11

توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل

LBCI
موضة وجمال
15:20

لحظة الحسم تقترب... إليكم المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-10-02

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-04

حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار دولية
13:44

موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:27

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..

LBCI
أخبار دولية
13:25

أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران

LBCI
أخبار دولية
13:20

انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً

LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
موضة وجمال
16:08

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:51

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:20

قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)

