بهاء الحريري رحب بنتائج الإنتخابات البرلمانية السورية: ترسخ نهج الإعتدال
أخبار لبنان
2025-10-06 | 02:50
بهاء الحريري رحب بنتائج الإنتخابات البرلمانية السورية: ترسخ نهج الإعتدال
كتب رجل الأعمال بهاء الحريري على حسابه على منصة اكس: "إننا إذ نرحب بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الشقيقة سوريا يوم الأحد في ٥ اكتوبر، نثمن عاليًا ما شكلته من خطوة أساسية على طريق ترسيخ الحكم الديموقراطي المعتدل، وتأكيد إرادة الشعب السوري في بناء دولة تقوم على أسس العدالة والشفافية والمساءلة.
نؤكد أنّ نجاح هذا الاستحقاق يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا لدى القيادة السورية في ترسيخ نهج الاستقرار والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمسار الدولة وبقدرتها على التطور والتحديث. كما نشدد على أن العلاقات بين لبنان وسوريا يجب أن تبقى نموذجًا في التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي، انطلاقًا من الروابط التاريخية والاجتماعية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يضمن مصلحة البلدين واستقرارهما المشترك".
ورأى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل التعاون الاقتصادي بين بيروت ودمشق، وتطوير أطر التنسيق في مجالات التجارة والطاقة والنقل والبنية التحتية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية مباشرة على النمو والاستقرار في البلدين"، مؤكدًا "تطابق وجهات النظر بين القياده السورية الحكيمة وبيننا وأن الحوار البناء والانفتاح المتبادل والتنسيق الدائم هم الطريق الأمثل لترسيخ علاقات أخوية متوازنة ومستدامة بين لبنان وسوريا، لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحة المنطقة بأسرها".
وقال: "إذ نهنىء الشعب السوري الشقيق بهذا الاستحقاق الوطني، نتطلع إلى أن تشكل هذه المحطة بداية مسار جديد يرسخ نهج الاعتدال والحكمة، ويعيد الاعتبار لقيمنا العربية والتضامن الأخوي في مواجهة التحديات المشتركة".
أخبار دولية
2025-09-29
الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا
أخبار دولية
2025-09-29
الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا
0
آخر الأخبار
2025-09-16
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
آخر الأخبار
2025-09-16
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
0
أخبار لبنان
2025-09-30
بهاء الحريري: لبنان لا يُبنى بالتهميش بل بمشاركة جميع أبنائه أينما وجدوا
أخبار لبنان
2025-09-30
بهاء الحريري: لبنان لا يُبنى بالتهميش بل بمشاركة جميع أبنائه أينما وجدوا
0
آخر الأخبار
2025-09-27
بهاء الحريري: نرحب بإحياء خط سكة حديد الحجاز
آخر الأخبار
2025-09-27
بهاء الحريري: نرحب بإحياء خط سكة حديد الحجاز
0
أخبار لبنان
07:14
"سيدة الجبل": على الحكومة إعلان خروج لبنان من النزاع العسكري والعودة إلى اتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
07:14
"سيدة الجبل": على الحكومة إعلان خروج لبنان من النزاع العسكري والعودة إلى اتفاقية الهدنة
0
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات
0
أخبار لبنان
07:10
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
أخبار لبنان
07:10
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
0
أخبار لبنان
06:39
دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
أخبار لبنان
06:39
دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
0
اسرار
23:36
أسرار الصحف 06-10-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 06-10-2025
0
أخبار لبنان
05:44
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين
أخبار لبنان
05:44
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين
0
صحف اليوم
23:52
"هيبة الدولة" في مناقشات مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
صحف اليوم
23:52
"هيبة الدولة" في مناقشات مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
0
أخبار دولية
2025-10-04
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
أخبار دولية
2025-10-04
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
0
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
0
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
0
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
0
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
1
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
2
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
4
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
7
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
8
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
