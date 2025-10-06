الأخبار
السفير السعودي زار الحاج... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
2025-10-06 | 03:17
السفير السعودي زار الحاج... وهذا ما جرى عرضه
زار السفيير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، اليوم وزير الإتصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة بوسط بيروت.
وجرى في خلال اللقاء عرض لمختلف التطورات الراهنة، ومناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية في المملكة لتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الإتصالات.
أخبار لبنان
السعودي
الحاج...
التالي
رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس "جمعية فرسان مالطا"
بهاء الحريري رحب بنتائج الإنتخابات البرلمانية السورية: ترسخ نهج الإعتدال
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-10-01
البركس زار المحافظ خضر وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2025-10-01
البركس زار المحافظ خضر وهذا ما جرى بحثه
0
آخر الأخبار
2025-09-25
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
آخر الأخبار
2025-09-25
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
0
أخبار لبنان
2025-09-25
النائبان عز الدين والحاج حسن عرضا لملابسات قرار تبرئة "عميلين" : اخلال سياسي وقانوني خطير
أخبار لبنان
2025-09-25
النائبان عز الدين والحاج حسن عرضا لملابسات قرار تبرئة "عميلين" : اخلال سياسي وقانوني خطير
0
أخبار دولية
2025-09-08
لافروف أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
2025-09-08
لافروف أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
07:14
"سيدة الجبل": على الحكومة إعلان خروج لبنان من النزاع العسكري والعودة إلى اتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
07:14
"سيدة الجبل": على الحكومة إعلان خروج لبنان من النزاع العسكري والعودة إلى اتفاقية الهدنة
0
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات
0
أخبار لبنان
07:10
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
أخبار لبنان
07:10
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
0
أخبار لبنان
06:39
دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
أخبار لبنان
06:39
دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
اسرار
23:36
أسرار الصحف 06-10-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 06-10-2025
0
أخبار لبنان
05:44
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين
أخبار لبنان
05:44
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين
0
صحف اليوم
23:52
"هيبة الدولة" في مناقشات مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
صحف اليوم
23:52
"هيبة الدولة" في مناقشات مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
0
أخبار دولية
2025-10-04
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
أخبار دولية
2025-10-04
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
0
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
0
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
0
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
1
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
2
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
4
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
7
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
8
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
