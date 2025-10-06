السفير السعودي زار الحاج... وهذا ما جرى عرضه

زار السفيير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، اليوم وزير الإتصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة بوسط بيروت.



وجرى في خلال اللقاء عرض لمختلف التطورات الراهنة، ومناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية في المملكة لتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الإتصالات.