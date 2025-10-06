اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس للتحضير لعملية ترحيل عدد من النازحين السوريين

ترأست محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، في مكتبها في سرايا طرابلس، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لبحث الإجراءات اللوجستية ووضع خطة ميدانية لتنفيذ عملية ترحيل عدد من النازحين السوريين، انطلاقًا من معرض رشيد كرامي الدولي باتجاه الحدود اللبنانية – السورية، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل المديرية العامة للأمن العام وبالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).وجرى خلال اللقاء البحث في الجوانب التنظيمية واللوجستية المتصلة بعملية الترحيل، بما يضمن سيرها بسلاسة وبالشكل الذي يحفظ كرامة العائدين ويؤمّن حسن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.كما تمّ الاتفاق على استكمال الاجتماعات الميدانية بين الإدارات الرسمية والمنظمة الدولية للهجرة لتأمين نجاح العملية وفق الأطر القانونية والإنسانية.