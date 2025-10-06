الأخبار
الحاج أعلن انطلاق الهيئة المنظّمة للاتّصالات: الورشة كبيرة والتحديات كثيرة

أخبار لبنان
2025-10-06 | 06:06
مشاهدات عالية
2min
الحاج أعلن انطلاق الهيئة المنظّمة للاتّصالات: الورشة كبيرة والتحديات كثيرة

أعلن وزير الاتّصالات شارل الحاج رسميًا انطلاق الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد توقّف دام ١٣ عامًا، وذلك خلال احتفال أقيم في مكتب الوزير، في حضور رئيسة الهيئة جيني الجميّل والأعضاء والموظفين. 

وأكد الحاج أن اللبنانيين شعروا بنتائج غياب الهيئة على القطاع من خلال "تردي الخدمات واستشراء الفوضى وتراجع الحوكمة وكذلك من خلال تخلّف لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في مجال الخدمات والبرامج والتطبيقات الرقمية التي كان يفترض ان تكون الموارد البشرية اللبنانية رائدتها".

وشدّد على أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في "تنظيم السوق والترخيص لمزوّدي الخدمات، وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار، وحماية حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة، والإدارة الفعّالة للطيف الترددي والترقيم، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار عادلة ومعقولة".

وقال: "الورشة كبيرة والتحديات كثيرة. فاللبنانيون انتظروا طويلًا عودة الهيئة لتعيد التوازن، والإنصاف، والمنافسة إلى قطاع سادته فوضى الشبكاتِ غير المرخّصة". 

وأضاف: "خلال الأشهر والسنوات المقبلة، سنعمل معًا – وزارةً وهيئةً وبالشراكة مع القطاع الخاص – على توسيع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لتغطية كل الأراضي اللبنانية، بالاعتماد على الألياف البصرية، والاتّصالات اللاسلكية الثابتة، والأقمار الاصطناعية".

وتمنى النجاح لرئيسة الهيئة والأعضاء، قائلًا: "فلتبقَ المصلحة العامة وخدمة المواطنين والنهوض بقطاع الاتّصالات لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من أزمته الكبيرة، نصب أعينكم، والله ولي التوفيق".
 

