مطر من السرايا: طرابلس مع الدولة وداعمة لها ولرئيس الحكومة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدًا من شابات وشباب مدينة طرابلس في حضور النائب ايهاب مطر الذي اكد "وقوف الوفد الى جانب الرئيس سلام ودعمه له ولقرارات الحكومة"، مشددًا على "اهمية تطبيق القوانين وعدم التساهل في تنفيذها،" مشيرًا الى ان "طرابلس هي دومًا مع الدولة وداعمة لها ولرئيس الحكومة".



كما استقبل الرئيس سلام سفراء لبنان المعينين الجدد في كل من اوستراليا ميلاد رعد، كازخستان جورج ابو زيد، قبرص جان مراد. وذلك قبل توجههم الى مراكز عملهم.