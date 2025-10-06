دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير لبنان لدى الفاتيكان فادي عساف، قبيل توجهه إلى الفاتيكان واستلام مهامه الجديدة وتم البحث في الاوضاع العامة.



واستقبل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو على رأس وفد من مجلس أمناء المقاصد. وبعد اللقاء، قال الدكتور سنو: "ان ما تشهده البلاد من تشنجات سياسية بين الحين والآخر نخشى ان يعكر مسيرة الإصلاح لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تهم الوطن والمواطن".



وأضاف: "موقف المقاصد هو تعزيز وتمتين الوحد الوطنية بين جميع اللبنانيين تحت سقف الدولة ومؤسساتها الرسمية، واي تباين في وجهات النظر ينبغي ان يعالج بالحوار والتفاهم".