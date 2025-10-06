الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر

يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثالثة بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء، تناقش جدول اعمال من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة.



وكان الرئيس عون استقبل صباحا وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين واجرى معه جولة افق، تناولت عددا من مواضيع الساعة بما في ذلك جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.



وأطلع الوزير ناصر الدين رئيس الجمهورية على نتائج مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية التي انعقدت في الدوحة عاصمة قطر، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في القمة التي تمحورت حول "سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي بين لبنان وهذه الدول ومنها قطر التي نوه ناصر الدين بـ"دعمها المستمر للبنان على المستويات كافة، خصوصا على المستوى الصحي".



وأوضح ان اللقاءات التي عقدها "أفسحت في المجال امام تبادل الخبرات، ولاسيما في مجال إدارة القطاع الصحي، حيث تبرز الخبرات اللبنانية المتقدمة.



كما كانت مناسبة طلب في خلالها وزير الصحة دعم وزراء الدول الذين التقاهم للبنان في مجال "تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الاولية التي تضررت جزئيا او دمرت كليا خلال الحرب الأخيرة على لبنان"، حيث اكد "الحاجة الماسة لاستعادة كامل القدرة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية".



وأوضح ناصر الدين انه إطلع من التقى بهم من الوزراء والمسؤولين على "التقدم الإصلاحي الحاصل داخل وزارة الصحة"، وذكر انه "من ضمن اللقاءات أيضا كان اللقاء مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، حيث تناول البحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني، ومنها إمكانية تنفيذ مشروع ترميم مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي وتأهيله، وتم التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لابرام اتفاقية تعاون بين الوزارة وصندوق قطر للتنمية".



ولفت الى ان لقاءاته أيضا مع وزيري الصحة المصري والبحريني "كانت مثمرة في مجال التعاون الصحي".



رئيس جمعية "فرسان مالطا"



الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس جمعية "فرسان مالطا" في لبنان مروان صحناوي الذي اطلعه على نتائج الجولة التي قام بها في عدد من الدول "لدعم الجمعية كي تتمكن من الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية والصحية والاجتماعية".



وأشار صحناوي الى ان "التجاوب كان جيدا، ما يدل على مكانة لبنان العالية في الدول والثقة التي تلقاها الجمعية".



خوري



وفي قصر بعبدا، الوزير السابق رائد خوري الذي عرض مع الرئيس عون للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وسبل مقاربتها.