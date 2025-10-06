بدء جلسة مجلس الوزراء

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة عصر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من عشرة بنود أبرزها التقرير الشهري الاول للجيش اللبناني حول تنفيذ خطته لحصر السلاح اضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.