قائد الجيش استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، يرافقه الجنرال الأميركي Michael Leeney في زيارة وداعية مع وفد، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومراحل تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.كما استقبل نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.