أدرعي: قضينا على عنصر مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش قضى على عنصر مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.



وقال ادرعي عبر موقع "إكس": هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في لبنان وقضى على المدعو حسن علي جميل عطوي والذي كان يشكل عنصرًا مركزيًا في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.



وأضاف: "لقد أشرف على عمليات اعادة اعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله وكان مركز خبرة مهم فيها بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في ايران".



وتابع: "أنشطة حسن علي جميل عطوي شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث تشكل عملية استهدافه ضربة أخرى لمحاولات اعادة الإعمار العسكرية لحزب الله".



وأكد ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على دولة اسرائيل.