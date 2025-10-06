أدرعي: قضينا على عنصر مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في لبنان وقضى على المخرب المدعو حسن علي جميل عطوي والذي كان يشكل عنصرًا ارهابيًا مركزيًا في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.
🔸لقد أشرف…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2025
