الحجار بحث مع وفد مصري في مجالات التحول الرقمي والتقى نقابة المحامين لبحث ملف السجون

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وفداً من شركة "اركورب "المصرية Arcorp، بحضور الوزيرة المفوضة التجارية في السفارة المصرية في لبنان الدكتورة نهى شتيه، حيث عرض الوفد مجالات التعاون مع الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية.



كما التقى الوزير الحجار وفدا من نقابة المحامين في بيروت رئيس لجنة السجون المحامي جوزف عيد، ورئيس لجنة المتدرجين المحامي ايلي قليموس، وتم البحث في إمكانات التعاون بين النقابة والوزارة في ما يخص ملف السجون.