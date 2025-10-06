الأخبار
وزارة الاشغال: اعمال متقدّمة لتوسيع قناة تصريف مياه الأمطار في ضبية ضمن الخطة الوطنية للحدّ من الفيضانات

أخبار لبنان
2025-10-06 | 11:00
 اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، انها "تواصل عبر متعهّدها، تنفيذ أعمالٍ هندسية متخصّصة على قناة تصريف مياه الأمطار في منطقة ضبية، وذلك في إطار خطّتها الاستباقية لتأهيل مجاري تصريف مياه الشتاء ورفع قدرتها الاستيعابية قبل حلول موسم الأمطار.

وتشمل الأعمال حفر وتنفيذ أوتاد إسمنتية (Piles) باستخدام معدّات حفر عميقة ومتخصّصة، تمهيدًا لتوسيع حوض القناة عند المدخل الساحلي للمنطقة، بما يسمح بزيادة عرض المجرى وتحسين تدفّق المياه. وتُنفّذ هذه الركائز لتدعيم البنية الإنشائية المحيطة بالقناة، وضمان استقرارها خلال مراحل الحفر والتوسيع المقبلة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية هندسية خاصة نظرًا إلى وجود عدد كبير من شبكات الخدمات الحيوية داخل موقع الأشغال، تشمل كابلات كهرباء، وأنابيب مياه، وخطوط هاتف وغيرها. ولهذا، تعمل الفرق الميدانية على تنظيف المجرى القديم وتوسيعه بالتوازي مع رفع السقف (القبو العلوي)، بحيث تمرّ الخدمات لاحقًا عبر السقف بدلًا من داخل مجرى القناة، ما يُتيح تدفّقًا أفضل لمياه الأمطار ويُخفّف من خطر الانسدادات المتكرّرة خلال فصل الشتاء.

وبعد إنجاز هذه المرحلة، ستنتقل الأعمال إلى المرحلة التالية التي تتضمن صيانة وتأهيل القنوات المشابهة من جهة الجبل، في إطار حلٍّ متكاملٍ ومستدامٍ يضمن انسياب المياه بشكلٍ فعّال على جانبي الأوتوستراد الساحلي، ويحدّ من مخاطر الفيضانات التي كانت تتكرّر سنويًا في المنطقة.

وتندرج هذه الأشغال ضمن الخطة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الأشغال العامة والنقل لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية على الطرق المصنّفة، بما يعزّز الجهوزية العامة وقدرة البنى التحتية على مواجهة السيول الشتوية، حفاظًا على السلامة العامة وصون الممتلكات والمرافق الحيوية".

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

وزارة الأشغال تطلق خطة شاملة لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-03

فرق طوارىء بلدية صيدا تواصل تنظيف أقنية تصريف المياه والمجاري

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

بالي: إنحسار مياه الفيضانات بعد مقتل 16 وبقاء شخصين مفقودين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

وزير الاشغال فايز رسامني: طريق جونية يجب توسيعه والمبلغ سيؤمن ووافقنا على تأمينه ونعمل ضمن القانون ولا نقبل بمعاناة المواطنين

اخترنا لكم
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!

LBCI
أمن وقضاء
13:20

تدابير سير بسبب صيانة الفواصل الحديدية على المسلك الغربي لجسر غزير

LBCI
أمن وقضاء
13:16

كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت... وتوقيف أحد مروّجي المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

وزير الزراعة رعى إطلاق مشروع "أراضينا"

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-04

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

نتنياهو يحارب الـGen Z

LBCI
أخبار دولية
13:20

المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:59

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
06:20

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

LBCI
أمن وقضاء
11:41

نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
خبر عاجل
07:39

الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله

LBCI
فنّ
09:42

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره

LBCI
خبر عاجل
11:58

معلومات للـLBCI: طرح الرئيس سلام تعليق عمل جمعيّة "رسالات" الى حين استكمال التحقيق فيما اقترح وزير الصحّة ان يكون إتمام التحقيق قبل اي اجراء لكن المجلس اتخذ قرار التعليق الى حين استكمال اجراءات التحقيق

LBCI
أمن وقضاء
13:07

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

LBCI
خبر عاجل
05:41

غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام زبدين - النبطية

