مقررات مجلس الوزراء: الانتخابات في موعدها..مداولات خطة الجيش "سرّية" وتعليق عمل "رسالات"

أعلن وزير الاعلام بول مرقص عقب الجلسة الوزارية ان " رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب"، موضحًا أن "كل كلام عن نية لتأجيل الانتخابات النيابية غير صحيح ".



وقال "مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري الذي عرضه قائد الجيش حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة".



واضاف "مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة".



وتابع "مجلس الوزراء قرر بعد الاستماع إلى آراء الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر لجمعية "رسالات" إلى حين استكمال التحقيقات بملف وقفة الروشة".



ولفت الى ان "زيارة الرئيس عون إلى نيويورك كانت ناجحة عكس ما أشيع".



وأكد أن "الحكومة ترحب بمبادرة الرئيس ترامب حول غزة".