جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه

اطلع الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من ياسر محمود عباس نجل الرئيس الفلسطيني، على تفاصيل التعاون اللبناني - الفلسطيني الرسمي لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية.



وبحث جنبلاط مع عباس، الذي رافقه إلى كليمنصو السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد، في حضور الوزير السابق غازي العريضي، المشهد الفلسطيني في ضوء خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة.



كما حضرت على طاولة البحث، شؤون الفلسطينيين في لبنان.