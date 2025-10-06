هكذا عالجنا اليوم مسألة طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ "الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات"، التي دعت إلى تجمع الروشة يوم ٢٥ أيلول:
تبيّن بعد الإستماع في مجلس الوزراء إلى مختلف الآراء توفّر الأكثرية المطلوبة بحسب الدستور للسير بطلب حل هذه الجمعية،
إلا أنه ورغم المخالفات التي…
