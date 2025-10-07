الرئيس عون بحث مع لاوندس وشقير الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد وبرامج عودة النازحين

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد، وعمل أمن الدولة في مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات الرسمية.



واطّلع من المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير على عمل المديرية في مختلف المناطق اللبنانية وبرامج تنظيم رحلات العودة للنازحين السوريين إلى بلادهم.