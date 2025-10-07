عون اطلع على أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان من حايك وبحث في حقوق الطائفة العلوية مع الشيخ قدور

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على الأوضاع في المؤسسة، والإصلاحات التي تنفّذها فرق الكهرباء في البلدات والقرى الجنوبية المتضررة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافةً إلى عمليات نزع التعدّيات على الشبكة والمشاريع المستقبلية لتعزيز وضع الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وعرض عون مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها.