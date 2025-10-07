الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون اطلع على أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان من حايك وبحث في حقوق الطائفة العلوية مع الشيخ قدور

أخبار لبنان
2025-10-07 | 03:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون اطلع على أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان من حايك وبحث في حقوق الطائفة العلوية مع الشيخ قدور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عون اطلع على أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان من حايك وبحث في حقوق الطائفة العلوية مع الشيخ قدور

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على الأوضاع في المؤسسة، والإصلاحات التي تنفّذها فرق الكهرباء في البلدات والقرى الجنوبية المتضررة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافةً إلى عمليات نزع التعدّيات على الشبكة والمشاريع المستقبلية لتعزيز وضع الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وعرض عون مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها.

أخبار لبنان

أوضاع

مؤسسة

كهرباء

لبنان

الطائفة

العلوية

الشيخ

LBCI التالي
فاطمة كنجو في عهدة قوى الأمن بعد العثور عليها في وسط بيروت.. هل من يعرفها؟
نديم الجميل: الاستقرار يصان بالتمسّك بالدولة وقرار حصر السلاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

رئيس الحكومة استقبل وزير الإعلام ووفدا من "تلفزيون لبنان" وعرض مع البعريني مطالب مياومي "أوجيرو" واطلع من السيد على أوضاع مؤسسة الإسكان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-03

رئيس الجمهورية اطّلع من وزير الطاقة والمياه على أوضاع قطاع الكهرباء وخطة تحسين الإنتاجية وبحثا مسار تشكيل الهيئة الناظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29

مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

رئيسة وزراء أوكرانيا تؤكد تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء القصف الروسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:49

كركي: رفع تعرفة 12 عمل طبي من الأكثر شيوعًا

LBCI
اقتصاد
04:53

وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة

LBCI
خبر عاجل
04:45

رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية

LBCI
أخبار لبنان
04:31

مخزومي: لن نرضى أن تكون بيروت ضحية سوء إدارة ملف النفايات ونطالب بحل فوري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة

LBCI
أمن وقضاء
11:41

نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
04:31

مخزومي: لن نرضى أن تكون بيروت ضحية سوء إدارة ملف النفايات ونطالب بحل فوري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:21

كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

نتنياهو يحارب الـGen Z

LBCI
أخبار دولية
13:20

المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
اقتصاد
02:23

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:59

بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام

LBCI
أمن وقضاء
13:07

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:30

جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
فنّ
09:42

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره

LBCI
خبر عاجل
14:51

معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات

LBCI
خبر عاجل
06:20

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More