الرئيس بري بحث مع الخازن التطورات والمستجدات

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع الوزير السابق وديع الخازن، التطورات والمستجدات السياسية والميدانية واستحقاق الانتخابات النيابية.



وأوضح الخازن أنّ اللقاء تخلل عرضًا شاملًا للأوضاع السياسية الراهنة.



وشدد الرئيس بري على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوريّ المحدد إحترامًا لإحكام الدستور وترسيخًا لمبدأ التداول الديموقراطيّ للسلطة، باعتبار أنّ الانتخابات تشكل إستحقاقًا وطنيًا يعيد إنتاج الحياة السياسية، "ويمنح اللبنانيين فرصة التعبير عن إرادتهم الحرة في ظل مناخ من الشفافية والمنافسة الشريفة".



وأكد أنّ الالتزام بالمهل الدستورية هو الركيزة الأساس للحفاظ على النظام الديموقراطيّ وأن أي تأجيل أو تلاعب بهذا الاستحقاق لن يخدم سوى المزيد من الانقسام والتشرذم في وقت يحتاج فيه لبنان إلى أوسع توافق وطني يواكب مسيرة الإنقاذ والإصلاح".



وقال الخازن: "أما في ما يتعلق بالوضع الأمني، فقد تم التوقف مطولا عند الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات الجنوبية وآخرها الجريمة البشعة أمس في بلدة زبدين، والتي تشكل خرقًا فاضحًا للسيادة اللبنانية وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين وأعربنا عن تقديرنا لصمود أهل الجنوب وتمسكهم بأرضهم وهويتهم، مؤكدين أن لبنان قيادة وشعبا، وجيشا ومقاومة سيبقى موحدًا في مواجهة العدوان، وأن الجنوب لن يكون يوما ساحة مستباحة بل نموذجا للوطن الوفي لدماء شهدائه".



واستقبل بري الوزير السابق جان لوي قرداحي، وتم عرض للمستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.



ومن الزوار: رئيس إدارة مستشفى دار العجزة الاسلامية أسامة شقير والأعضاء في زيارة برتوكولية. وكانت مناسبة قدم فيها المجلس للرئيس بري شرحا عن عمل المستشفى والتقديمات التي يؤمنها على المستويات الرعائية والصحية والاجتماعية.