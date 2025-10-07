وزير الدفاع إستقبل النائب الخير وسفير لبنان في صربيا

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب أحمد الخير، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل منسى سفير لبنان في جمهورية صربيا يوسف جبر في زيارة تعارف بعد تعيينه في منصبه الجديد، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم الجيش اللبناني في مختلف المجالات.