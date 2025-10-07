الرئيس عون: زيارة البابا للبنان لحظة تاريخية

رحب رئيس الجمهورية جوزاف عون بالزيارة الرسولية الأولى للحبر الأعظم للبنان، مؤكدًا أنّ زيارة البابا لحظة تاريخية تعيد تأكيد حضور لبنان ودوره في قلب الكنيسة ووجدان العالم كمساحة للحرية وأرض للعيش المشترك ورسالة إنسانية.



وقال إنّ الزيارة علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين لبنان والكرسيّ الرسوليّ وتجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بهذا البلد.



وشدد على أنّ قلوب جميع اللبنانيين مشرعةٌ لإستقبال الحبر الأعظم بفرحٍ ووحدةٍ تعكس صورة لبنان الحقيقية.



ولفت إلى أنّ لبنان قيادةً وشعبًا ينظر إلى هذه الزيارة بكثير من الرجاء في زمنٍ تتعاظم فيه التحديات على مختلف المستويات.



وقال إنّ الزيارة البابوية نداء إلى السلام وتثبيت الحضور المسيحيّ في هذا الشرق والحفاظ على نموذج لبنان الذي يشكّل حاجةً للعالم وللمنطقة.