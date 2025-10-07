جنبلاط: الجيش اللبنانيّ يقوم بعملٍ جبّار في الجنوب

أكّد الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّ زيارة الرئيس جوزاف عون كانت ودّية.



وشدد، مغادرًا قصر بعبدا، على أنّ الجوّ مطمئن رغم حملات التشكيك غير المدروسة.



وقال: "الجيش اللبنانيّ يقوم بعملٍ جبّار في الجنوب".