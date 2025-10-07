افرام: القرار المستدام لحل أزمة النفايات يكمن في تصويت مجلس النواب على قانونين

دعا النائب نعمة افرام مجلس النواب إلى التصويت على القانون الذي يفرض على شركات "الترابة" استبدال مواد ملوّثة بما يتبقى من النُفايات بعد معالجتها.



كما دعا في مؤتمر صحافيّ، المجلس إلى التصويت على قانون استرداد كلفة ادارة النفايات، "فتستطيع البلديات اخد مبلغ من المنازل لحل التمويل الاداريّ".



وقال: "وصلنا إلى مرحلة طمر النفايات كحل وحيد للأزمة وهو حل غير مستدام ونرفض الحلول الموقتة".



وتمنى اتخاذ القرار بأن يعود بإمكان كسروان إستعمال مكب الجديدة حتى التوصل إلى قرارات مستدامة.



وشدد على أنّ "الطمر عدو لبنان، منددًا بالترقيع في الموضوع.



ولفت افرام إلى وجود 260 طنًا من النفايات على الطرقات في كسروان ما لم يوجد حل لها.