باسيل إستقبل معاون رئيس حزب الكتائب: إجماع على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها لتعزيزها الثقة الدولية بلبنان

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل معاون رئيس حزب الكتائب اللبنانية للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر، وذلك في إطار جولته على قادة الأحزاب اللبنانية، ترافقه عضو المكتب السياسي السيدة زينة حبيقة، وفي حضور النائب السابق إدي معلوف.



وتطرق المجتمعون، وفق بيان اللجنة المركزية للاعلام في "التيار"، إلى الأوضاع الداخلية في لبنان، إضافة إلى التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية.



وأجمعوا على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، من دون أي تأخير أو تأجيل، نظرًا لدورها المحوري في الحياة السياسية، ولأنها تعزز الثقة الدولية بلبنان.



كما عرض رئيس التيار الوطني الحر موقفه من اقتراع المنتشرين، مؤكدًا أنه كان الساعي الأول منذ كان وزيرا للخارجية من أجل إشراكهم في الحياة السياسية، من خلال تمكينهم من التصويت من الخارج، ومنحهم حق الترشح عبر تخصيص ستة مقاعد للانتشار.