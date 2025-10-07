0min

سمير جعجع لفرانس برس: على حزب الله أن يتعظ من حماس ويسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه يتعيّن على "حزب الله" أن "يتعظ" من تجربة حركة "حماس" في قطاع غزة، وأن يسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية في "أقرب وقت ممكن".