شركة رامكو/التاس-ب تستأنف استقبال النفايات في مطمر الجديدة

أعلنت شركة رامكو/التاس-ب، تبلغها من مجلس الإنماء والإعمار بأنه قد تم إبلاغ الشركة المتعهّدة لمشروع مطمر الجديدة الصحي بوجوب استئناف استقبال النفايات وتخزينها موقتاً، وذلك بعد أن بلغ المطمر الحد الأقصى من قدرته الاستيعابية.



وبناءً عليه، ستُعاود شركة رامكو/التاس-ب إستئناف عملها ابتداءً من اليوم، الساعة 5:00 بعد الظهر.