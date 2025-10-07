"يازا": لتطبيق أعلى معايير السلامة داخل مرفأ بيروت

وجهت جمعية "يازا" نداء إلى رئاسة مرفأ بيروت بعد وقوع حادث خطير داخل حرم مرفأ بيروت حيث انحشرت سيارة بكاملها تحت المقطورة، وقد نُقل السائق إلى العناية الفائقة وهو بحالة حرجة.وأشارت الجمعية الى أن السرعة القصوى المسموح بها داخل المرفأ هي كحد أقصى 25 كلم/س.وأكدت أن التزام السرعة وحده لا يكفي إذا غابت شروط السلامة والتنظيم، مشددة على واجب اعادة تقييم شروط السلامة العامة داخل مرفأ بيروت.وأوضحت أنه يبقى واجب تطبيق أعلى معايير السلامة داخل المرفأ، حتى لو كان الخطأ من السائق.وذكرت أنه من المهم وجود ممرات واضحة، إنارة كافية، إشارات وتنظيم لأن الحوادث لا تُبرَّر بالإهمال المتبادل.