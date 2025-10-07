رئيس الحكومة هنأ العناني هاتفيًا على انتخابه مديرًا عامًا لليونسكو

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا هاتفيًا بخالد العناني، هنأه فيه على انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.هنأ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خالد العناني على انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.وهنأ جمهورية مصر العربية قائلًا أن هذا إنجاز مستحق، لا سيما أنه أول عربي يتولى هذا المنصب الرفيع.وتمنّى له "التوفيق في مهامه على رأس المنظمة".وأكد حرص لبنان على "استمرار التعاون الوثيق مع اليونسكو في مجالات الثقافة والتعليم والتنمية، سواء عبر الحكومة من بيروت أو من خلال البعثة اللبنانية الدائمة لدى المنظمة في باريس".