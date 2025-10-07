متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية

أكد متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية سابا اسبر من البلمند، محاولة احياء الحياة الرعائية.



ولفت، قبيل افتتاح اعمال المجمع المقدس، إلى أنّ الابرشية تشهد تغيرات كثيرة على الصعيد القيميّ والسلوكيّ الاخلاقيّ.



وقال: "الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية".