افرام: لا للطمر ونعم للمعالجة وكفى ترقيعًا

أخبار لبنان
2025-10-07 | 12:12
مشاهدات عالية
افرام: لا للطمر ونعم للمعالجة وكفى ترقيعًا

دعا رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام إلى حلٍّ مستدام لأزمة النفايات عبر إقرار قانون استرداد الكلفة للبلديات، والمضي في اقتراحه بإلزام معامل الإسمنت باستخدام الوقود المشتق من النفايات (RDF) بدلاً من الوقود الأحفوري، لما لذلك من فوائد بيئية واقتصادية وصحية.

وشدّد افرام في مؤتمر صحافيّ على أنّ أزمة النفايات في كسروان تتفاقم وأنّ المطمر بلغ سعته القصوى نتيجة نهج الترقيع المعتمد منذ سنوات.

وأكّد أنّ الطمر حلٌّ بدائي وغير مستدام، داعياً إلى إعادة فتح مطمر الجديدة مؤقتاً لتفادي الكارثة.

وناشد مجلس النواب إقرار قانون استرداد الكلفة الذي يسمح للبلديات بتحصيل مبالغ رمزية لتمويل إدارة النفايات، مذكّراً باقتراحه حول الـRDF كبديل مستدام.

ودعا إلى إعادة تشغيل معامل معالجة النفايات ومنها معمل غسطا، الذي يمكنه استخراج 15% تدوير، 50% تسبيغ، والباقي RDF، معتبراً تشغيله خطوة مفصلية نحو الحل الدائم.

وقال: "طمر النفايات "عدوّ لبنان" لأنه الأقل كلفة ظاهرياً والأغلى على الأجيال المقبلة، مطالباً بخطوات سريعة خلال ستة أشهر لتفعيل المعامل قبل تكرار أزمة عام 2015".

وبعيد انتهاء المؤتمر، صدر قرار بإعادة فتح مطمر الجديدة موقتًا.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للطمر

للمعالجة

ترقيعًا

