أسرار الصحف 07-10-2025

النهار



تردَّد بعد المناقلات الجديدة في بعض مراكز الأمن العام اللبناني أنّ ضباطاً تورّطوا في إصدار جوازات سفر مزوّرة لمطلوبين للعدالة من لبنانيين وسوريين تمكّنوا من خلالها من التنقّل بحرية، وعدد منهم كان ملاحقاً من الانتربول.



يبلغ عدد النازحين السوريين الشيعة والعلويين في منطقة البقاع نحو عشرة آلاف يقيمون في مراكز إيواء ويتلقّون مساعدات من منظمات دولية، وخصوصاً من جمعيات شيعية عراقية توفّر لهم المأكل والطبابة.



يؤكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّه لن يكون حصان طرواده في تبنّي أي مشروع لتأجيل الانتخابات النيابية، بل إنّه يؤيّد إجراءها في موعدها الدستوري من دون أيّ تأجيل ووفق القانون الساري المفعول، ما لم يتوافق النواب على غير ذلك.



يمضي المدير العام لمصلحة النقل المشترك والسكك الحديد بترميم محطات للقطارات ووضع خطة طموحة لإعادة تسيير هذا المرفق الحيوي رغم كل حملات الاستهزاء والتشكيك بالقطاع.



سُجّل حضور ضعيف في قداس أقيم في إحدى القرى التي استقبلت رئيساً سابقاً للجمهورية ورئيس تيار سياسي.



عُلِم أن رئيس تيار سياسي مسيحي بارز قام بجولة في عاليه والشوف وزار للمرة الاولى إحدى المزارات الدينية الدرزية، وحظيَ باستقبال جيد من المشايخ والمواطنين.



الجمهورية



نصَّ اتفاق منحة تلقتها مؤسسة رسمية، بأكثر من مليون دولار، للبدء بتجهيز معاملات لترميم مرفق مدمّر، على أ لّاّ تجري أي معاملة مع شركات تدعم دولة عدوة، على أن تُطبَّق على المنحة قوانين الدولة الخليجية الداعمة.



أبرزت داتا إحدى جمعيات مراقبة أداء الإدارات الرسمية تسجيل بضع مئات من العقارات، بين عامَي 2018 و2023، بقيمة قدّرة بحوالى 25 مليار دولار.



سجّل مرفق رسمي يُعنى به المواطنون بشكل يومي، تطوّراً ملحوظاً بأعداد مستخدميه، إذ بلغ نحو 200 ألف شخص خلال عام واحد فقط.



اللواء



تجري ترتيبات، منذ أسابيع لتأليف لائحة منافسة في المتن من قطبين نيابيَّين وحزب حليف وعائلة ذات نفوذ تقليدي راسخ..



تعكف مراكز أبحاث أميركية وعبرية على دراسة ظاهرة تزايد حالات الانتحار في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين قاتلوا في غزة..



تزداد الفجوة في الرؤى بين صندوق النقد الدولي والجهات اللبنانية المالية، بعد دخول الهيئات الاقتصادية على الخط الاعتراضي لتوجهات الصندوق.



البناء



قال مصدر وزاري إن التوصل إلى قرار تعليق ترخيص جمعية رسالات بانتظار نتائج التحقيق القضائي ومرور القرار دون التصويت على مشروع قرار سحب الترخيص، كان تسوية قادها رئيس الجمهورية لسحب فتيل أزمة سياسية بلا أفق تدفع باتجاهها أطراف سياسية وحكومية بين رئيس الحكومة وثنائي حركة أمل وحزب الله وتنعكس حكماً على العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وتؤثر على تعاون السلطات، عدا عن أن تعكير المناخ في العلاقات بين المقاومة وبيئتها وبين رئيس الحكومة يترك تداعيات على كيفية مقاربة ملفات تحتاج إلى التعاون مثل كيفية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وملف إعادة الإعمار ويفترض أن يكون ما صدر عن الحكومة في جلسة 5 أيلول قد شكّل أرضية سياسية لاستعادة الحوار بين الطرفين، كما يسعى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.



تؤكد مصادر دبلوماسية عربية أن بند نزع سلاح المقاومة لن يكون في جدول أعمال التفاوض على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما أكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية وخصوصاً دول الخليج ومصر وتركيا للجانب الأميركي أن هذا البند يدخل في قائمة قضايا الحل النهائي بالتزامن مع البحث بحل الدولتين. ومن الطبيعي أن تبقى قوى المقاومة رافضة لدعوات نزع السلاح كما ترفض “إسرائيل” حل الدولتين. وقالت المصادر إن التفاوض يدور حول قضيتين كبيرتين هما الانسحاب الإسرائيلي الكامل والوقف النهائي للحرب وتفاصيل وترتيبات قضية محورية هي تبادل الأسرى. وتعتقد المصادر أن درجة الانسحاب تشير إلى مرتبة وقف الحرب، بحيث أن تحقيق الانسحاب الكامل يشكل مؤشراً على فرصة أن يكون هناك وقف نهائيّ للحرب.