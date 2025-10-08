الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مطارنة الروم الكاثوليك: لحوار وطنيّ صريح وغير مشروط يجمع الأطراف كافة على مائدة واحدة

أخبار لبنان
2025-10-08 | 06:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مطارنة الروم الكاثوليك: لحوار وطنيّ صريح وغير مشروط يجمع الأطراف كافة على مائدة واحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مطارنة الروم الكاثوليك: لحوار وطنيّ صريح وغير مشروط يجمع الأطراف كافة على مائدة واحدة

ترأّس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهري لمطارنة لبنان والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في المقر البطريركي في الربوة. 

وتدارس المجتمعون أمورا كنسية وروحية، إلى جانب الشؤون الوطنية الملحة. 

وفي ختام مداولاتهم، أصدروا البيان التالي:

أولا: رحّب المجتمعون بإعلان زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان وعبّروا عن فرحهم وعن أملهم بأن تحمل هذه الزيارة السلام والاستقرار للبنان والمنطقة. 

ثانيا: أبدى المجتمعون قلقا بالغا تجاه المستجدّات الداخليّة الراهنة التي تنذر بمآلات خطيرة. وناشدوا الجميع الاحتكام إلى العقل الرصين والحكمة، محذّرين من مغبّة تغليب لغة التصعيد والانفعال على صوت المنطق والمسؤولية الوطنية.

ثالثا: جدّدوا التزامهم الثابت بدعم الكرسي الرئاسي، الذي يمثّل بالنسبة إلينا المعقلَ الحصينَ للشراكة والتعايش المسيحيّ-الإسلاميّ الأصيل. وأكّدوا تمسّكَهم المطلق بلبنان "رسالةً" وكيانًا، داعين إلى حوار وطنيّ صريح وغير مشروط يجمع الأطراف كافة على مائدة واحدة.

رابعا: توقّفوا بعين القلق الراعوي عند الضيقات الاقتصادية والمعيشية، ولا سيّما مع مستهل العام الدراسي الجديد، ورجوا الحكومةَ العملَ فوراً على إجراءات تخفّف من حدّة هذه المعاناة، ومنها تحرير جزئيّ للودائع المجمّدة لتلبية حاجات الطبابة والتعليم وسائر الضرورات المعيشيّة، من دون انتظار حلول شاملة قد تتأخّر. كما أكّدوا وقوف مدارس الطائفة إلى جانب عائلات الطلاب من أجل إنجاح العام الدراسي.
 
خامسا: شدّدوا على وجوب إجراء الاستحقاقات النيابية في مواعيدها الدستورية، التي هي صمّام أمان للنظام الديمقراطي وواجهة البلاد الحضارية لتداول السلطة. وحذروا من أي محاولة لاقتطاع أو تجزئة "اتفاق الطائف"، الذي بات دستورَ الجمهورية الثانية، مطالبين بتطبيقه كاملاً غير منقوص، أسوةً بالالتزام التامّ بالقرار الدولي 1701 من قِبَل كل الأطراف الموقّعة.

سادسا: سجّلوا ببالغ الأسى استمرار سقوط شهداء الواجب والاعتداءات على أراضي الجنوب والبقاع. وأشادوا بمؤسسة الجيش الوطنيّ والتزامها بتنفيذ مهامّها وتضحياتها الجسيمة في سبيل حفظ السيادة والكيان، في مقابل تعنّت العدو الإسرائيلي الذي يمعن في انتهاك الاتفاقات الدولية.

سابعا: وفي سياق القضايا الإقليمية المصيرية، توقّف المجتمعون عند المبادرات الساعيّة إلى إرساء سلامٍ في المنطقة، بما في ذلك ما يُطرح من اتفاقات سلام خاصّة بقطاع غزّة والمنطقة. وشدّدوا على أنّ أي سلامٍ عادل وشامل ودائم لا يمكن أن يُبنى إلا على احترام الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وأن يكون متوافقًا مع المرجعيّات الدوليّة وقرارات الشرعيّة الأمميّة. نصلّي كي يُلهمَ اللهُ المسؤولينَ طريقَ الحقيقة لتحقيق الأمن والكرامة لجميع شعوب المشرق.

أخبار لبنان

مطارنة الروم الكاثوليك

حوار وطني

لبنان

LBCI التالي
الشيخ قبلان: الحكومة تتعامل مع الجنوب والبقاع وكأنهما غير موجودين
الجميل إلتقى سلام: لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

بطريركية الأرمن الكاثوليك إلى الراغبين بالمشاركة في احتفالات تقديس المطران: الأرقام التالية للاستفسارات

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-07

غوتيريش يحض حماس على الإفراج عن الرهائن في غزة بشكل فوري وغير مشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-02

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

شيخ العقل التقى جنبلاط وتلقى دعوة من "تجمع العلماء المسلمين" الى لقاء وطنيّ وروحيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:13

الراعي اختتم اقامته في المقر الصيفي بالديمان وعاد الى بكركي

LBCI
أخبار لبنان
11:07

رئيس الحكومة عرض مع تيرنر استمرار الدعم البريطاني للجيش

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

LBCI
أخبار لبنان
10:50

منسى يندد بانتهاكات إسرائيل... وتيدبال-بنز يتعهد برفع الصوت في الأمم المتحدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-06

كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت... وتوقيف أحد مروّجي المخدرات

LBCI
حال الطقس
2025-10-07

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
خبر عاجل
2025-09-19

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:02

تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:57

الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:50

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:41

بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
02:39

وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 08-10-2025

LBCI
أخبار دولية
14:25

إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More