الجميل إلتقى سلام: لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمّيل الذي قال بعد اللقاء: "أكدنا بداية فخرنا الكبير بدولة الرئيس نواف سلام، متمنين له التوفيق في مسيرته، لأن المواقف الشجاعة التي يتخذها تعبّر عن التزام حقيقي لاستعادة منطق الدولة وترسيخ حكم القانون في لبنان، وهو ما يحتاج إليه جميع اللبنانيين اليوم".



وأشار إلى أننا "تطرقنا إلى ملفّ الانتخابات النيابية، وضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في هذا الشأن عبر إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين، بما يضمن لهم حقّ الاقتراع على غرار الانتخابات السابقة بانتخاب ١٢٨ نائبًا، باعتبار أن هذا هو الطرح المنطقي الوحيد، لا الاقتراحات الأخرى التي تسعى إلى حرمان المغتربين من التصويت أو عزل تمثيلهم بستة نواب فقط، بطريقة غير مفهومة".



وقال: "شددنا على أهمية وحدة الموقف داخل السلطة السياسية وتضامن مكوناتها لأنها السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتصار منطق الدولة على منطق الغابة الذي حكم البلاد على مدى عقدين. اليوم لدينا فرصة تاريخية بوجود رئيس الحكومة نواف سلام وفخامة الرئيس جوزاف عون، وهما شخصان أثبتا التزامهما مصلحة اللبنانيين ومسار الإصلاح الحقيقي. من هنا تأتي الحاجة إلى التكاتف والتضامن لاستكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة، ومنع ان يبقى هناك أي ميليشيا مسلحة في لبنان، باعتبار أن ذلك هو الشرط الأساسي لبناء الدولة، وجذب الاستثمارات والمساعدات، ووضع لبنان مجددًا على الخريطة الدولية للاصلاحات الاقتصادية، فذلك لا يمكن أن يحصل طالما هناك ميليشيات على الأرض اللبنانية. لذلك نحن بحاجة الى وحدة صف وتنسيق في ما بيننا حتى نستطيع وضع القطار على محطة الازدهار والتطور والأمل في المستقبل".



بنك الغذاء اللبناني

واستقبل الرئيس سلام وفد مؤسسة "بنك الغذاء اللبناني" الخيرية برئاسة السيدة منى جحا كنعان التي اوضحت بعد اللقاء أن "الوفد أطلع رئيس الحكومة على عمل المؤسسة والنشاط الذي ستقوم به في ١٦ الشهر الجاري في بيروت من خلال حملة اعلانية واسعة للتعريف عن الخدمات التي تقدمها"، مشيرةً الى ان "شعار المؤسسة هو الجوع لا يسكت عنه".



قطر الخيرية

كذلك، التقى مدير مكتب "قطر الخيرية" في لبنان محمد زهرة الذي شكر له رعايته الرسمية لافتتاح مكتب الجمعية في لبنان في السرايا في 17 أيلول الفائت. كما تطرق البحث إلى سبل دعم "قطر الخيرية" للفئات الأكثر ضعفًا في مختلف المناطق اللبنانية، من خلال مجموعة من المشاريع الإنسانية والتنموية ذات الأثر الكبير، والمتماشية مع أولويات لبنان الوطنية ورسالة قطر الخيرية.



نمر

كما استقبل الرئيس سلام عضو مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" محمد نمر.