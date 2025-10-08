حيدر ترأس الاجتماع الثاني للجنة مكافحة عمل الأطفال

إستقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة ماثيو لوسيانو، ترافقه مسؤولة الحماية في مكتب المنظمة ديما حداد، وتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة لجهة حماية العمال المهاجرين وسبل دعم المجتمع اللبناني في مجال خلق فرص عمل وتطوير القدرات.



وترأس وزير العمل الاجتماع الدوري الشهري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، في حضور ممثلين عن الوزارات المعنية بعمل الأطفال وهي الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية، العدل، التربية والتعليم العالي والزراعة، إضافة إلى أصحاب العمل والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام وأعضاء يمثلون المجتمع الأهلي في لبنان وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.



وبعد أن عرضت مقررة اللجنة نزهة شليطا لجدول أعمال الاجتماع الثاني، تم شرح واقع عمل الأطفال في لبنان عبر مقاطع فيديو، والخطوات العملية التي تنفذ من قبل بعض المنظمات الدولية والمحلية في لبنان.



وقد طلب الوزير حيدر من المشاركين "تزويد اللجنة بإحصاءات حديثة حول عمل الاطفال، على ان تقوم اللجنة في المستقبل بخطوات تنفيذية وعملية بالتعاون بين المنظمات الدولية والوزارات المعنية"، كذلك طلب من منظمة العمل الدولية "تعديل الخطة الحالية للقضاء على أسوأ اشكال عمل الاطفال بما يتناسب والاوضاع الحالية والمستقبلية".



واستقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة أصحاب محلات البصريات برئاسة سامر نعماني، ثم وفد من نقابة القابلات القانونية.