محاضر ضبط لمخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية بالجنوب

تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بمرافقة جهاز أمن الدولة جولتها على اصحاب المولدات الكهربائية في المناطق الجنوبية.



وتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات.