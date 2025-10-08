مرقص بحث مع الملحق الإعلامي القطري في سبل التعاون

استقبل وزير الاعلام المحامي بول مرقص في مكتبه، الملحق الإعلامي لدولة قطر في لبنان والشرق الأوسط راشد العذبة، وتم البحث في سبل التعاون بين وزارة الاعلام و"المؤسسة القطرية للاعلام".



كما تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، بما يشمل تبادل الخبرات وتقديم الدعم اللوجستي لوزارة الاعلام.