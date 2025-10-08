بحثٌ في سبل دعم المخيمات الفلسطينية وتنشيط الحركة الاقتصادية فيها

بحث الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، ياسر عباس، وسفير فلسطين لدى لبنان، محمد الأسعد، ومديرة شؤون وكالة “الأونروا” في لبنان، دوروثي كلاوس، في مقر الوكالة في بيروت، في عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

وأوضح السفير الأسعد، أنّ الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تجمع الطرف الفلسطينيّ بالأونروا، والتي تحرص عليها الدولة الفلسطينية بهدف متابعة شؤون اللاجئين وتحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

كما أوضح أنّهم عرضوا مجموعة من القضايا المرتبطة بالوضع الإنسانيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، داخل المخيمات.

وقال: “استمعنا إلى كلاوس التي قدّمت شرحًا عن المشاريع التي تنفذها الأونروا لخدمة أبناء شعبنا الفلسطينيّ، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه الوكالة في لبنان”.

وأضاف: “طُرح عدد من المشاريع الجديدة التي تقدمت بها القيادة الفلسطينية إلى إدارة الأونروا، تمهيدًا لتنفيذها في المخيمات، بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية”.

وأكّد أنّ “اللقاء شدد على أهمية توفير مواد البناء وسواها من الاحتياجات الأساسية، بهدف ترميم المنازل المتضررة وتحسين ظروف العيش في المخيمات الفلسطينية”.