الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بحثٌ في سبل دعم المخيمات الفلسطينية وتنشيط الحركة الاقتصادية فيها

أخبار لبنان
2025-10-08 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بحثٌ في سبل دعم المخيمات الفلسطينية وتنشيط الحركة الاقتصادية فيها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بحثٌ في سبل دعم المخيمات الفلسطينية وتنشيط الحركة الاقتصادية فيها

بحث الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، ياسر عباس، وسفير فلسطين لدى لبنان، محمد الأسعد، ومديرة شؤون وكالة “الأونروا” في لبنان، دوروثي كلاوس، في مقر الوكالة في بيروت، في عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

 

وأوضح السفير الأسعد، أنّ الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تجمع الطرف الفلسطينيّ بالأونروا، والتي تحرص عليها الدولة الفلسطينية بهدف متابعة شؤون اللاجئين وتحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

 

كما أوضح أنّهم عرضوا مجموعة من القضايا المرتبطة بالوضع الإنسانيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، داخل المخيمات.

 

وقال: “استمعنا إلى كلاوس التي قدّمت شرحًا عن المشاريع التي تنفذها الأونروا لخدمة أبناء شعبنا الفلسطينيّ، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه الوكالة في لبنان”.

 

وأضاف: “طُرح عدد من المشاريع الجديدة التي تقدمت بها القيادة الفلسطينية إلى إدارة الأونروا، تمهيدًا لتنفيذها في المخيمات، بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية”.

 

وأكّد أنّاللقاء شدد على أهمية توفير مواد البناء وسواها من الاحتياجات الأساسية، بهدف ترميم المنازل المتضررة وتحسين ظروف العيش في المخيمات الفلسطينية”.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المخيمات

الفلسطينية

وتنشيط

الحركة

الاقتصادية

LBCI التالي
مرقص بحث مع الملحق الإعلامي القطري في سبل التعاون
مخزومي هنأ السفير ميشال عيسى على تعيينه سفيراً للولايات المتحدة في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-30

شقير بحث مع سفير المكسيك سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

دمشقية وكلاوس عرضا مع قائد الجيش سبل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

LBCI
اقتصاد
2025-09-11

شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

LBCI
صحف اليوم
2025-09-09

سلاح المخيمات الفلسطينية: نجل عباس عاود تحركه في بيروت (الأنباء الكويتية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:13

الراعي اختتم اقامته في المقر الصيفي بالديمان وعاد الى بكركي

LBCI
أخبار لبنان
11:07

رئيس الحكومة عرض مع تيرنر استمرار الدعم البريطاني للجيش

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

LBCI
أخبار لبنان
10:50

منسى يندد بانتهاكات إسرائيل... وتيدبال-بنز يتعهد برفع الصوت في الأمم المتحدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-09-15

أمير دولة قطر: في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات وتسعى إسرائيل الى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه

LBCI
منوعات
2025-09-30

لبنان بين أبطأ الدول عالميًا في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول... والخليج بين الأفضل!

LBCI
فنّ
04:47

الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق – عربية أحيت إزاحة الستارة عن منحوتة "دَين الشجر صلبان" في الديمان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية أذاعت الإحاطة الأسبوعية لنشاط الرئيس عون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:02

تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:57

الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:50

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:41

بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
02:39

وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 08-10-2025

LBCI
أخبار دولية
14:25

إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More