هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

يعاني هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من حالة صحية "مقلقة"، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس، داعياً السلطات اللبنانية الى الإفراج عنه.



وقال محاميه الفرنسي لوران بايون في تصريحات لوكالة فرانس برس إن القذافي يعاني من "حالة اكتئاب حادة"، وقد "نُقل بشكل طارئ إلى المستشفى بسبب آلام حادة في المعدة"، قبل إعادته إلى السجن الثلاثاء.



وسيحظى القذافي، وفق محاميه، من الآن فصاعدا بـ"متابعة طبية مكثّفة"، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يحذّر فيها محاموه من تدهور حالته الصحية.



وقال محامي القذافي: "يمكن اعتبار هنيبال القذافي معتقلا سياسيا بسبب غياب التعاون بين ليبيا ولبنان". وأضاف: "السبب الوحيد الذي يبرّر استمرار احتجازه هو أنه يحمل اسم والده"، مشددا على أن "الإفراج عنه بات ضروريا".



ونقل بايون عن مدعي عام التمييز في لبنان جمال الحجار، والذي التقاه الثلاثاء، تأكيده أنه "قدّم رأيه إلى المحقق العدلي الذي يعود له الآن اتخاذ القرار".



وأفاد مصدر قضائي لبناني فرانس برس بأن الحجار "لا يمانع إطلاق" القذافي.