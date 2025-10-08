ناصر الدين: لبنان رغم الأزمات إستطاع تطوير برامج الرعاية الأولية والتحول الرقمي

رأى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "الصحة مسؤوليتنا المشتركة" والمنعقد في عمان، أن "المؤتمر ينعقد في مرحلة تتزايد فيها الأزمات والتحديات من الأوبئة العابرة للحدود إلى النزاعات والإعتداءات، وفي طليعتها الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على شعوب المنطقة والتي طالت مستشفيات ومراكز صحية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية وقيم العدالة والرحمة".وأكد ناصر الدين أن الأزمات الصحية الأخيرة مثل جائحة كوفيد وفاشية كوليرا أظهرت أن الأمراض لا تعترف بالحدود، وأن ضمان الأمن الصحي للدول لا يتحقق إلا بالتعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأنظمة الصحية.وأشار الى أن هذه التجارب تؤكد أهمية الرعاية الصحية الأولية وأن بناء أنظمة صحية مرنة هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات إلى جانب تأمين الجاهزية للطوارئ والترصد والإنذار المبكّر.وقال: "إن لبنان، ورغم الأزمات الإقتصادية والمالية الخانقة، إستطاع أن يحافظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، إضافة إلى تطوير برامج الرعاية الأولية والتحول الرقمي والإصلاح الدوائي وذلك في إطار السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة".وأكد ناصر الدين أن" المرحلة المقبلة تتطلب الإنتقال إلى الإستجابة للأزمات إلى البناء، ومن العمل المنفرد إلى التنسيق الفعال".وشدد على وجوب تعزيز الأمن الصحي والإقليمي عبر تبادل البيانات وتفعيل مراكز الترصد، ضمان الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات، الإستمرار والإستثمار في الكوادر الصحية من خلال التدريب والتبادل وحماية العاملين في مناطق النزاع، التحول الرقمي الصحي في رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز آليات التمويل الصحي لدعم الأنظمة الصحية في الدول المتأثرة بالأزمات.