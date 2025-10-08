وزير الداخلية استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية وسفير باكستان

استقبل وزير الداخلية، قبل ظهر اليوم في مكتبه، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية كيث هانيغان، وجرى التداول في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.



وفي خلال اللقاء، تم عرض الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى قوى الأمن الداخلي، وبلغت قيمته 40 مليون دولار، في إطار دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية.



كما التقى سفير باكستان سلمان أطهر، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وكذلك، استقبل الوزير الحجار النائبين محمد سليمان وسجيع عطية، يرافقهما وفد من بلديات الدريب الأوسط، وعرضوا مطالب إنمائية، أبرزها تسريع تشكيل اتحاد البلديات، ووعد وزير الداخلية بـ"متابعة الملف".