بشهادة امن الدولة.. لا سمسرة أو رشاوى في مقر وزارة الخارجية (المركزية)

علمت "" أن الجهود التي بدأتها وزارة الخارجية لمكافحة الفساد والرشوة في قسم المصادقات التابع للوزارة، بدأت تؤتي ثمارها بشهادة جهاز أمن الدولة الذي تبيّن له أنه لم يعد هناك وجود لأي سمسرة أو رشاوى في مقر الوزارة ومحيطها لتمرير أي معاملة تصديق.وتبيّن أن هناك التزام صارم بالتعليمات المعطاة تنفيذاً لخطة الوزير يوسف رجي التي وُصِفت بالناجحة، وذلك من خلال الإجراءات والمتابعات الميدانية الدورية التي يقوم بها في إدارات الدولة ومؤسساتها لمحاربة الفساد.وأشاد جهاز أمن الدولة باجراءات وزارة الخارجية المُتخذة في هذا الشأن، واقترح تعميم هذا النموذج على باقي الوزارات لما فيه من شفافية وتسهيل لأمور المواطنين، وتجسيد فعلي لدولة القانون والمؤسسات التي نطمح اليها.