بشهادة امن الدولة.. لا سمسرة أو رشاوى في مقر وزارة الخارجية (المركزية)

أخبار لبنان
2025-10-08 | 09:47
بشهادة امن الدولة.. لا سمسرة أو رشاوى في مقر وزارة الخارجية (المركزية)

علمت "المركزية" أن الجهود التي بدأتها وزارة الخارجية لمكافحة الفساد والرشوة في قسم المصادقات التابع للوزارة، بدأت تؤتي ثمارها بشهادة جهاز أمن الدولة الذي تبيّن له أنه لم يعد هناك وجود لأي سمسرة أو رشاوى في مقر الوزارة ومحيطها لتمرير أي معاملة تصديق.

وتبيّن أن هناك التزام صارم بالتعليمات المعطاة تنفيذاً لخطة الوزير يوسف رجي التي وُصِفت بالناجحة، وذلك من خلال الإجراءات والمتابعات الميدانية الدورية التي يقوم بها في إدارات الدولة ومؤسساتها لمحاربة الفساد.

وأشاد جهاز أمن الدولة باجراءات وزارة الخارجية المُتخذة في هذا الشأن، واقترح تعميم هذا النموذج على باقي الوزارات لما فيه من شفافية وتسهيل لأمور المواطنين، وتجسيد فعلي لدولة القانون والمؤسسات التي نطمح اليها.
 

مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

سموتريتش: أمن إسرائيل لا يتحقق باتفاقات دبلوماسية أو من خلال التزامات وضمانات زائفة أو حكومات متغيرة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

ولي عهد دولة الكويت: أمن قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن الدول العربية والإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-28

الرئيس جوزاف عون هنأ مديرية أمن الدولة بعيدها الأربعين: العين الساهرة على مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة ومنع التلاعب بحقوق المواطنين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

قاسم: لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو إجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟

LBCI
أخبار لبنان
11:13

الراعي اختتم اقامته في المقر الصيفي بالديمان وعاد الى بكركي

LBCI
أخبار لبنان
11:07

رئيس الحكومة عرض مع تيرنر استمرار الدعم البريطاني للجيش

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

LBCI
أخبار لبنان
10:50

منسى يندد بانتهاكات إسرائيل... وتيدبال-بنز يتعهد برفع الصوت في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-29

مكون غذائي قادر على إنقاص الوزن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-08

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

LBCI
رياضة
2025-10-07

بطولة إسبانيا... أتلتيكو يعيّن أليماني مديرا للكرة

LBCI
أخبار دولية
08:02

تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:57

الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها

LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:50

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:41

بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
02:39

وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 08-10-2025

LBCI
أخبار دولية
14:25

إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

