منسى يندد بانتهاكات إسرائيل... وتيدبال-بنز يتعهد برفع الصوت في الأمم المتحدة

بحث وزير الدفاع ميشال منسى مع نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فريز وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي ووفد من الاتحاد، في سبل دعم لبنان في مجالي الأمن والدفاع، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في إطار جهودها لتطبيق القرار 1701 ومواصلة انتشار وحداتها على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني، وذلك في ضوء انتهاء مهام قوات اليونيفيل المقرر في نهاية عام 2026.وعرض الطرفان برنامج المساعدات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لصالح الجيش اللبناني، ومراحل تنفيذ الخطة الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتحديات التي تواجه هذا المسار.وبحث اللواء ميشال منسى أيضًا مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موريس تيدبال-بنز، في الانتهاكات والمخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 خلال الاعتداءات الأخيرة على لبنان.وتطرق الى موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومراحل تنفيذ خطة الجيش اللبناني الموضوعة لهذه الغاية.وقال منسى: "إن كافة الاعتداءات والخروقات يتم توثيقها وإرسالها إلى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية، من جهة أخرى، تُوجّه جميع الدول جهودها لدعم الجيش اللبناني في تطبيق قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، في حين يجب تركيز الجهود أولًا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو الإسرائيلي من التلال الخمس التي لا يزال يحتلها، تمهيدا لتمكين السلطة الشرعية من استكمال تطبيق خطة حصر السلاح".وقد وعد تيدبال-بنز برفع الصوت داخل الأمم المتحدة للمطالبة بوقف الإعتداءات على لبنان ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية ودعم مساعي لبنان في هذا الإطار.