الشركات المستوردة للنفط: تمثيلُ محطّاتنا في الاجتماعات الرسميّة واجب لا يُتجاوز

أعلنت الشركاتَ المستوردةَ للنفطِ في لبنان، أنه بصفتِها الجهةَ المسؤولةَ الأولى عن استيرادِ وتخزينِ وتوزيعِ المشتقّاتِ النفطيّةِ على مختلفِ الأراضي اللبنانيّة، وبما أنّها تمتلكُ محطات، وتُديرُ محطات بصورةٍ مباشرةٍ ومحطات عبرَ عقودِ امتيازٍ (فرنشايز) أي القسمَ الأكبرَ من محطّاتِ المحروقاتِ العاملةِ في السوقِ المحلّي، تعتبرُ أنّه من الإلزاميِّ أن تكون شركاتها ممثَّلةً في كل الاجتماعات التي تُعقدُ مع الجهات الرسميّة اللبنانيّة، من وزارات ومديريّات عامّة ومحافظين ورؤساء بلديّات وسائر الفعاليّات المعنيّة، وأن تُشارك في مناقشة القرارات المتّصلة بهذا القطاعِ الحيويّ.



وبناءً على ما تقدَّم، أكّدت الشركاتُ المستوردةُ للنفط أنّ مشاركتَها في الاجتماعات الرسميّة المتعلّقة بالقطاعِ ضرورة أساسيّة لضمان تمثيل شامل.



كما أكّدت الشركات في هذا الإطار ضرورة التزام المحطّاتِ كافة بأعلى معايير السلامة العامّة والجودة التشغيليّة.

